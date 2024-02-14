تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ببيلا في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 17 قرار إزالة على أملاك الدولة

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ 17 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتضمنت تنفيذ 10 قرارات على مساحة فدانين وقيراط و17 سهماً، «أملاك دولة»، وتنفيذ 5 قرارات إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 321‪6م2، بقرة مركز بيلا، خلال اليوم السابع عشر من المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، وللحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال المقبلة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة.