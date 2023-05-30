إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم في بيان صحفي عن إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد الزراعية جنوب المحافظة، مؤكدا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة.

التعديات بمساحة 80 فدان

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب شنت حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية ، وأسفرت عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعدي لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 80 فدان ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

عدم السماح بعودة التعديات

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين على أملاك الدولة.