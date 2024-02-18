الفنانة اللبنانية سوسن شوربا: مسرحية «مورفين» مستمدة من حياتي الواقعية

قالت الفنانة اللبنانية سوسن شوربا، إنّها توقعت نجاح مسرحتيها «مورفين»، مشيرةً إلى أنّ هذا العرض المسرحي يعبر عن قصة مؤلمة تحكي عن السرطان ومُسكِّن المورفين، كما أنّه عرض ضاحك ومفعم بالأمل والابتسامات، كما شهد العرض أغانٍ مسرحية لشادية وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش.

وأضافت «شوربا»، في مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا العرض يشبهني ومثلما تعاملت مع السرطان بقوة وأمل، فإنّنا خلقنا نص المسرحية خلال عدة جلسات، واكتشف المؤلف شخصيتي وكيف حاربت هذا المرض منذ 13 عاما، وجزء كبير من المسرحية مستمدة من شخصيتي الواقعية.

وتابعت الفنانة اللبنانية: «من هذه المسرحية، نريد أن نقول إنّ السرطان يجب ألا يهزمنا وينهي حياتنا، لكنه قد يكون محفزا لتحقيق الأحلام وأن يكون لدى الإنسان قوة كبيرة جدا، فالسرطان لا يدمر كل الناس، لأن البعض يمنحه السرطان الفرصة للظهور».