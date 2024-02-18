القاهرة الإخبارية: الرئيس الفرنسي يرفض الاعتداء على رفح الفلسطينية

قال خالد شقير مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن فرنسا أكدت أهمية العلاقات الفرنسية الأردنية، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عند استقباله للملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، تحدث عن الدور الذي يقوم به الأردن إلى جانب مصر، وأثنى عليه، وفق ما ذكرت الصحف الفرنسية .

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن فرنسا، بعد زيارة الرئيس الفرنسي للمنطقة بعد السابع من أكتوبر، غيرت تماما البوصلة بعد تعرضها لعدة تخوفات، وكان قد حذر الرئيس المصري والعاهل الأردني، بأن هذه الحرب يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة وتشمل المنطقة.

وتابع: «الرئيس ماكرون، أكد رفضه الاعتداء على رفح الفلسطينية، وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا أدان هدم بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية، وكان هناك بيان من وزارتي الداخلية والخارجية الفرنسية بمنع دخول 28 مستوطنا إلى الأراضي الفرنسية».