الفنانة اللبنانية عبير نعمة تروج لحفلها في مهرجان القلعة: «محلى نور مصر»

روجت الفنانة اللبنانية عبير نعمة لحفلها اليوم، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، حيث نشرت مقطع فيديو من بروفات الحفل عبر حسابها على «إنستجرام»، وهي تغني مقطع من أغنية «طلعت يا محلى نورها»، معلقة: «محلى نور مصر والفلكلور المصري.. جاهزين نغنيها سوا».

وتستعد الفنانة عبير نعمة لتقديم باقة متنوعة من الأغاني خلال حفلها في مهرجان القلعة، والذي يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح «محكى القلعة» في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وفقا لما كشفته «نعمة» في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، قائلة إنها قامت بعمل استبيان عن الأغاني التي يحبها الشعب المصري لتقديمها خلال الحفل.

محمد محسن يشارك عبير نعمة حفل مهرجان القلعة

وتشهد الليلة الـ12 من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بجانب الفنانة عبير نعمة فقرة فنية للفنان محمد محسن تبدأ في تمام الساعة الـ10 مساء، بمصاحبة أوركسترا سيني السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.

ومن جانبه، عبر محمد محسن عن سعادته بمشاركة الحفل مع الفنانة عبير نعمة، خلال حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «في انتظاركم في ليلة كلها سحر وطرب، وسعيد أن المسرح هتشاركني فيه المطربة الرائعة وصديقتي العزيزة عبير نعمة، اللي أنا شخصيا من عشاق فنها، بإذن الله هتكون ليلة ساحرة واستثنائية لا تنسي».

عمر خيرت يختتم فعاليات مهرجان القلعة

تستمر فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حتى يوم 7 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يختتم الموسيقار عمر خيرت فعاليات الدورة الـ31 من المهرجان في حفل موسيقي كبير يوم الخميس المقبل.