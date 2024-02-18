حارس أمن يكتشف كنزا في ملابسه القديمة.. ربح 24 مليون دولار

لم يكن يدور في عقله أنّ القدر سيبتسم له بأغرب طريقة، داخل منزله كان يمتلك كنزًا دون أنّ يعلم ذلك، إذ كان يحتفظ بأشيائه القديمة من ملابس وكتب وأدوات وذكريات، لكنه لم يتوقع أنّ تحمل تلك الأشياء مفتاحًا لثروة كبيرة، ليضرب «جيمي» موعدًا مع السعادة.

صدفة تغير حياة حارس أمن

داخل منزل في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، يعيش جيمي سميث ذو الـ68 عامًا مع أسرته المكونة من زوجته وابنتيه، لا يشغل عقله سوى الاستمتاع بما تبقى من حياته إلى جانب أسرته، بعد أنّ تقاعد من وظيفته كحارس أمن، وفي أثناء مشاهدته لأحد الإعلانات على التليفزيون، لفت نظره شيئًا جعله يتذكر أشيائه القديمة المهملة في علية المنزل، ليعثر على كنز جعله يربح 24 مليون دولار.

يحكي الأب الستيني لموقع «نيو جيرسي» الأمريكي، أنه كان جالسًا على الأريكة يشاهد التليفزيون، عندما لمح إعلانًا يقول إنّ هناك تذكرة يانصيب فائزة، وإدارة المسابقات تبحث عن صاحبها، ليتذكر شغفه وهوايته المفضلة في جمع تذاكر اليانصيب منذ الستينيات: «قررت أنّ أتفقد خزانة ملابسي القديمة، وعثرت بالفعل على ورقة كنت قد أشتريتها منذ فترة»، بعد أنّ نظر إليها جيدًا، اكتشف أنه ربح 24 مليون دولار: «لم أصدق في البداية، وأخرجت رأسي من النافذة كي استنشق قليلًا من الهواء، وسرعان ما أدركت أنّ الأمر حقيقيًا».

الأب: أريد أنّ أؤمن مستقبلًا أفضل لابنتّي

اختار «جيمي» أنّ يتسلم المبلغ على شكل أقساط لمدة 26 عامًا، كي يؤمن مستقبلًا أفضل لابنتيه اللتان تمثلان له الكون بأكمله، على حد تعبيره، غير مصدق أنّه أصبح من الأثرياء: «أحد سكان نيويورك المحظوظين، تنتظره 24 مليون دولار، لذا يتعين على الفائز أنّ يتقدم لاستلام جائزته سريعًا»، هكذا كانت صيغة الإعلان التي غيرت حياة الأب: «استغرق الأمر وقتًا حتى تسلم حارس الأمن المتقاعد جائزته، بعد التحقق من الأوراق المطلوبة»، بحسب حديث جوينيث دين، مدير قسم اليانصيب في لجنة الألعاب في نيويورك.