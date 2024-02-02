الحظ يبتسم لشاب في الغردقة.. اشترى قطعة خردة واكتشف أنها كنز

«عفيفي» شاب في الغردقة يهوي المقتنيات النادرة، ولم يعلم أن هوايته في جمعها ستجعله يحصل على كنز يومًا ما، عندما وقعت عيناه على ماكينة قهوة قديمة تعمل يدويا تُباع خردة بمبلغ 1500 جنيه، فلم يتردد في شرائها ليكتشف أنها أقدم ماكينة قهوة في مصر، وتعود لعام 1833، ويعجب بها أحد السياح الإنجليز، ويعرض عليها شرائها بمبلغ يصل إلى مليوني جنيه مصري.

الحظ يبتسم لعفيفي

عفيفي رجب شاب في العقد الرابع من العمر صاحب محلات بن في الغردقة، وقال إنه اشترى ماكينة القهوة خردة وتم طلائها ووضعها في أحد محلات البن ديكور يجذب السياح، ولم يتوقع أن تلقى قبول وإعجاب السياح الأجانب الذين يتجولون في سوق البازارات بالغردقة ضمن جولة اليوم الواحد.

ماكينة قهوة قديمة

وأضاف أن الماكينة يعود صنعها إلى عام 1838، ومحفور عليها اسم أحد المدن البريطانية، وأحد السياح الإنجليز عرض عليه شرائها بمبلغ كبير يصل إلى مليوني جنيه، ولكنه رفض.

وأشار إلى أنه قرر عرضها على أحد المواقع العالمية الشهيرة بعرض المقتنيات النادرة.