«السياحة» تعلن تدشين «كايرو سيتي بريك» في منطقة قلعة صلاح الدين بالقاهرة

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الأخرى بصدد تدشين منتج سياحي فريد في منطقة قلعة صلاح الدين، تحت عنوان «كايرو سيتي بريك»، موضحا أنه يجرى إعلان تفاصيل المنتج السياحي الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال افتتاحه برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم بهما، والتي تكفل بها شركات قطاع خاص، أن الوزارة ستخصص نحو 300 مليون جنيه لإجراء عمليات التطوير بالقلعة خلال الفترة المقبلة، لزيادة مدة زيارة السياح الأجانب للقلعة من ساعة حاليا إلى 3 ساعات.

وأعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أن دخول زائري قلعة صلاح الدين لبرجي الرملة والحداد سيكون بالمجان، دون وجود تذاكر مخصصة لهما بالتحديد.

ولفت إلى أن هذا الافتتاح سيتيح الفرصة لتنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي، والذي يجعل من مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته، ما يؤدى إلى زيادة متوسط عدد الليالي السياحية، فضلا عن زيادة رحلات اليوم الواحد.

يشار إلى أن مشروع ترميم برجي القلعة وتطوير المنطقة المحيطة، يأتي ضمن جهود وزارة السياحة لتحسين التجربة السياحية للسياح، وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار.