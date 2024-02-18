موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد.. عضو بـ«الشيوخ» يوضح

بعد تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة مقدم بشأن إصدار عملة رقمية من البنك المركزي، وفقا لتقرير البنك الذي صدر عام 2021، وتناول إجراءات الشمول والاستقرار المالي، والتي شملت إصدار عملة وطنية رقمية وطرحها في الأسواق، تساءل كثير من الناس عن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد

وقال نجاتي، لـ«الوطن»، إن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد أو العملة الوطنية الرقمية الجديدة سوف يكون بحلول عام 2030، وفقا لما تم إعلانه من البنك المركزي، ولكن سوف نحاول أن نجعلها خلال العامين المقبلين، وذلك لأهميتها واعتبارها أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية، وسوف تساعد على التحكم في تداول العملة وتغييرها من عملة محلية لأجنبية، ومن المقرر أن يتم غدا الاثنين مناقشة المقترح.

مميزات الجنيه الرقمي الجديد

ولفت عضو مجلس الشيوخ خلال حديثه عن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد، إلى أن تساؤل الناس حول العملة الرقمية الجديدة، يؤكد أنها سوف تلقى رواجا كبيرا عند إصدارها، كما أنها لها فوائد كثيرة سوف تصب في الصالح العام، وكبح التضخم باعتبارها من ضمن وسائل الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.