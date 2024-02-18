ضبط‏ 19779 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 19779 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

449 مخالفة السير بدون تراخيص.

51 دراجة نارية مخالفة.

12095 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

8 مخالفات موقف عشوائي.

509 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

5 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.