ضبط‏ 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 16 ألفا و475 مخالفة مرورية متنوعة، بينها «432 مخالفة السير دون تراخيص، و53 دراجة نارية مخالفة، و9375 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و22 مخالفة موقف عشوائي، و529 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص».

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.