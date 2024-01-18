ضبط‏ 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 45 ألفا و822 مخالفة مرورية متنوعة، بينها «516 مخالفة السير بدون تراخيص، و71 دراجة نارية مخالفة، و9788 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و17 مخالفة موقف عشوائي، و1592 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة».

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.