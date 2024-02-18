إذاعة حفل محمد منير وشيرين وماجد المهندس على الهواء عبر dmc والحياة

تنقل قناتا الحياة وdmc حفل الكينج محمد منير، وماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب، في أولى الليالى المصرية السعودية، في الثامنة مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على الهواء مباشرة، لإتاحة الفرصة للجمهور المصري والعربي لمتابعة الحفل من خلال شاشات المتحدة.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني، كشفت عن أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

أضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «في إطار ذلك وعبر مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك برتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وهيئة الترفيه في هيئة مجموعة من الحفلات المشتركة في مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والبالية إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر».