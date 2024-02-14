قناة «dmc» تستعرض مسلسلات الدراما الشعبية في رمضان 2024

استعرضت قناة «dmc» قائمة مسلسلات رمضان 2024، التي تضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة لأشهر النجوم، وخاصة المسلسلات الشعبية التي تدور أحداثها في المناطق البسيطة وتسلط الضوء على مشاكل وأزمات المُشاهد، ويأتي في مقدمتها، مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة، الذي يظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التي قام بها من قبل.

تضم باقة الأعمال الشعبية، مسلسل «المعلم» لـ مصطفى شعبان، الذي يقوم بالعديد من الأدوار المتنوعة على مدار المواسم الماضية، ويأتي أيضا ضمن الدراما الشعبية، مسلسل «حق عرب» لـ أحمد العوضي، ومسلسل «محارب» لـ حسن الرداد.