شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل ألبوم جديد

بعد فترة كبيرة من التوقف عن طرح الأغاني الجديدة، تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى ساحة الغناء مرة أخرى، بألبوم على طريقة الفيديو كليب، بعد انفصالها عن حسام حبيب، خلال الأيام القليلة الماضية.

ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ شيرين عبد الوهاب، انتهت الأيام القليلة الماضية، من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد، الذي تتعاون فيه مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، أبرزهم عزيز الشافعي، تامر حسين، توما، مدين.

كما تفكر شيرين عبد الوهاب في الوقت الحالي، فى تصوير أكثر من أغنية عن طريق فيديو كليب، وستتعاون مع أكبر المخرجين.

وأشارت المصادر إلى أنّ الفنانة لم تستقر حتى الآن، على موعد طرح الألبوم الجديد، لأنها تريد أن تطرحه في وقت مناسب خلال الفترة المقبلة.

آخر أغنية لشيرين عبد الوهاب

يذكر أنّ آخر أغنية طرحتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ عام، كانت تحت عنوان «المترو»، التي جاءت من كلمات أمير طيعمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.