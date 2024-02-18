بألوان العلم الفلسطيني.. إكسسوارات «دعاء» تُرضي الأذواق وتخدم «القضية»

«التفوق الدراسي، إنشاء مشروع خاص، تحقيق دخل مستقل، النجاح في الحياة العملية».. أحلام تراود أذهان الشباب دائمًا عقب التحاقهم بالجامعة، إلا أنّ «دعاء» كانت تعلم أنّ الطريق لتحقيق تلك الأهداف ليس ورديًا، لذا اتخذت مسارًا خاصًا بها، شغفها بالإكسسوارت جعلها تؤسس مشروعًا مصغرًا وتنضم للكثير من المعارض لتنفق على دراستها وتساعد أسرتها.

دعاء تؤسس مشروع «هاند ميد»

دعاء عادل ذات الـ20 عامًا، التحقت بكلية خدمة اجتماعية في جامعة الفيوم، لكنها لم تهمل شغفها أبدًا بمجال الإكسسوارات وكيفية تصنيعها والخامات الملائمة لها، لذا تعلمت أساسيات الصناعة من الألف إلى الياء عبر الإنترنت، حتى استطاعت أنّ تنتج مشغولات مختلفة: «في البداية الموضوع كان هدف شخصي ليا، كنت حابة إني أعمل إكسسوارات وألبسها علشان بحب الهاند ميد جدًا، وبعد كده بدأ أصحابي يطلبوا مني إني أعمل زيها، من هنا قررت أعمل براند ومشروع خاص بيا».

منذ نحو 6 سنوات، أسست الطالبة العشرينية مشروع إكسسوارت أونلاين إلى جانب دراستها، بهدف الإنفاق على نفسها وكليتها وتخفيفًا من الأعباء المادية لأسرتها، وفي الوقت ذاته، تنمي موهبتها التي تعلقت بها كثيرًا: «ماما شجعتني جدًا أني أبدأ البيزنس الخاص بيا، والموضوع في الأساس كان هواية واتحول لمهنة ومشروع مربح جدًا»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

إكسسوارات تدعم القضية الفلسطينية

سرعان ما اكتسبت الطالبة بالفرقة الرابعة، شعبية وقبولا لدى أصدقائها، وقررت أنّ تدعم القضية الفلسطينية على طريقتها الخاصة: «في ناس كانت بتطلب حاجات مخصوص زي أشكال بالخرز بألوان علم فلسطين، أو الشال الفلسطيني، أو ميداليات على شكل خرائط فلسطين».

تصنع «دعاء» سلاسل وأنسيالات و«غوايش» وحلقان وسبح، وتوجد لديها خامات كثيرة بلاتين وذهب صيني، وتبدأ الأسعار من 10 جنيهات حتى 150 جنيهًا حسب الخامة، واستطاعت عرض منتجاتها في كثير من المعارض والبازارات داخل الجامعة: «رعاية الشباب نظمت كذا معرض في كليتي وأنا شاركت فيها، وإنّ شاء الله هكمل حلمي».