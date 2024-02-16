أكرم حسني يشارك صورة علم فلسطين: اللهم اجعلها جمعة جابرة على أهلنا

حرص الفنان أكرم حسني على الدعاء للشعب الفلسطيني فى يوم الجمعة وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أكرم حسني يدعو للشعب الفلسطيني

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره بصورة لعلم فلسطين وعلق عليها قائلا: «اللهم اجعلها جمعة جابرة.. اللهم انصر أهلنا في فلسطين فهم على حق وأنت الحق».

يذكر أن الفنان أكرم حسني يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل بابا جه والذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم محمود البزاوى ونسرين أمين وسما إبراهيم ومحمد أوتاكا وفريال يوسف وياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

وكانت آخر الأعمال التى قدمها أكرم حسني فى السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل مكتوب عليا والذي قدمه بجانب الفنان عمرو عبد الجليل وآيتن عامر وغيرهم.