بدء حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في الشرقية اليوم

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بالمحافظة، صباح اليوم الأحد، من داخل وحدة طب الأسرة ببني شبل، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات.

بدء حملة «حقك تنظمي»

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة يتم تنفيذها خلال الفترة 18- 28 فبراير 2024 على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 18 حتى 22 فبراير، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة هي القنايات، وأولاد صقر، ومشتول السوق، وأبو كبير، والحسينية، والعاشر من رمضان، والإبراهيمية، ومنشأة أبو عمر، وبلبيس، وأبو حماد.

أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة

وتفقد وكيل الوزارة يرافقه مديرة إدارة تنظيم الأسرة، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالقنايات، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، متفقداً عيادة تنظيم الأسرة، ونادي المرأة مشيداً بالمشغولات اليدوية للسيدات، وموجهاً مديرة إدارة تنظيم الأسرة، بتخصيص معرض دائم لنوادي المرأة بكل إدارة صحية بالمحافظة، في الوحدات المميزة، وذات الإقبال العالي، وذلك لتشجيع السيدات بالقرية أعضاء نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل والربح ومن داخل المنزل.