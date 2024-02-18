«الأعلى للجامعات»: خطة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة وتطوير التعليم بالتعاون مع بريطانيا

عقد المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب في مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى رفعت، الدكتور أحمد عبد المولى، بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، متمنيًا له المزيد من التقدم والازدهار.

وقدّم رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، وتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

واستمع المجلس للعرض المقدم من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن التحديات والإجراءات اللازمة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية، وأبرز المشكلات الخاصة بالطلاب، وجرى تشكيل لجنة لتنفيذ بعض التوصيات التي جاءت بالعرض المقدم، ومنها عمل لائحة موحدة للجامعات، تتضمن شروط عامة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة للتوافق مع متطلبات كل جامعة وكلية وطبيعة الإعاقة، وكرّم مصطفى رفعت، الدكتورة إيمان كريم تقديرًا لجهودها لحل مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة.

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من شيماء البنا رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، بشأن الخدمات التي يقدمها المجلس، وآليات استفادة الجامعات المصرية منها، وتلبية احتياجاتها، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الأعلى للجامعات والمركز الثقافي البريطاني، والتي تركز على التعاون المشترك في مجال التعليم، وتقييمات اللغة الإنجليزية، والالتزام بتعزيز جودة التعليم، ودعم الجامعات المصرية.

وأوصى المجلس لدى الجامعات الحكومية بالاستعانة بخريجي كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق للتعامل مع الطلاب المعاقين بالجامعات، مع خلق فرص لتوظيف المتخصصين منهم، والاستفادة من خبراتهم.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي لإعداد قادة الوطن العربي، والذي أقيم بالمدينة الشبابية بمدينة طود بالأقصر بعنوان (Leaders 2030) في الفترة من 27-1-2024 حتى 1-2-2024 باستضافة جامعة الأقصر، موجّهًا الشكر إلى الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر؛ لدعمه للبرنامج التدريبي، بتقديم الدعم اللازمة لتذليل العقيات أمام البرنامج التدريبي.