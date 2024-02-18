عضو بـ«النواب» عن الجنيه الرقمي: لن يكون بديلا للورقي ويعزز القدرة التنافسية للعملة الوطنية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الجنيه الرقمي حال إصداره لن يكون بديلا للجنيه الورقي أو يلغي وجوده، ولكنه سيظل موجودا ولكن بشكل آخر، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، إذ تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك

وأوضح في بيان صحفي أن الجنيه الرقمي سيكون خاضعا لإشراف البنك المركزي، إذ يتطلب الأمر فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، ما سيكون بداية لإنشاء أول بنك رقمي خلال 2024، مؤكدا أنه سيمكن استخدام الجنيه الإلكتروني عبر الهواتف المتنقلة، وفي التحويلات التجارية، ويقلل من استهلاك الورق، لافتا إلى أن العملة ستكون جاهزة بحلول عام 2030، وفقا لما ورد بوثيقة ملكية الدولة.

نقلة إلكترونية في مجال التداول بمصر

وأشار إلى أن الجنيه الرقمي له نفس قيمة الجنيه الورقي ونفس التسلسل، وسيطبق عليه إجراءات السياسة النقدية، ولكنه سيكون بمثابة نقلة إلكترونية في مجال التداول في مصر، مشيرا إلى أنه سيساهم في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنة، داخل منظومة الدفع الإلكتروني، كما أنه يحقق أحد أهداف الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، خاصة أنه يجرى تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية وحالات الشراء.