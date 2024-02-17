خبير تكنولوجيا المعلومات: التحول الرقمي أنتج وظائف عالية الأجر

أكد المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي وتطوره خلال الفترة الأخيرة هو أمر إيجابي جدًا على مستوى الأفراد والمؤسسات، موضحًا أن التحول الرقمي لكن يكون سبب في فقدان عدد من الوظائف الأخرى، إلا أنه سيعمل على زيادة الوظائف الذي يعتمد عليها البشر.

التحول الرقمي يطالبنا بالتتماشي مع التطور

وأوضح «محمد»، خلال مداخلة عبر «زووم»، مع الإعلامي باسم طبانة والإعلامية سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه نتيجة التحول الرقمي والرقمنة سيكون هناك تغير في شكل الوظائف بطبيعة التطور، مؤكدًا أنه بالعودة لـ100 عام مضى كان هناك عدد من الوظائف التي انتهت بفعل التطور والتكنولوجيا والعلم.

الصناعات أصبحت تعتمد على التحول الرقمي

وأضاف أن كافة الصناعات خلال الفترة الحالية أصبحت معتمدة بشكل كبير على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والعامل داخل المصنع لابد أن يتطور لكي يتعامل مع الماكينات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والإنترنت، مؤكدًا أن التحول الرقمي أنتج تغيرا في شكل الوظائف لكنه لا يهدد الوظائف البشرية.

وظائف رقمية عالية الأجر

وأشار إلى أن مع التحول الرقمي أصبح هناك وظائف رقمية عالية الأجر وارتفعت بشكل كبير جدًا، موضحًا أنه بالنظر إلى أكثر 20 وظيفة على مستوى العالم حصولًا على أجر مرتفع سنجد أن الـ9 الأوائل من بين الـ20 وظيفة هم وظائف تخص تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.