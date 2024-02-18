برلمانية حماة الوطن بـ«النواب» تشيد بموقف مصر في تقديم مذكرة لـ«العدل الدولية» حول انتهاكات إسرائيل

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعكس الدعم المصري المطلق للقضية الفلسطينية على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتخطيط لاجتياح رفح، تمهيدا لتهجير أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية

وعبر عن اعتزازه بمواقف القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يبذله من جهد يومي لمساعدة الأشقاء في فلسطين من أجل إيصال المساعدات الإغاثية، والاتصالات الدبلوماسية مع كل قادة دول العالم، التي لا تنقطع للوصول إلى هدن إنسانية، تمهيدا لوقف الحرب والبدء في مشاورات إحلال السلام الدائم والقائم علي حل الدولتين.

أهمية التكاتف العربي مع مصر في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

وقال في بيان له إن القرار المصري بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية يستند بالأساس إلى الشرعية الدولية والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، مشددا على أهمية التكاتف العربي مع مصر في مواجهة الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني من خلال جامعة الدول العربية كمظلة لكل الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.