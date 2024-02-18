عضو التنسيقية: تقدم مصر بمذكرة للعدل الدولية دعم لا محدود لقضية فلسطين

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، موضحا أننا أصبحنا أمام خطوة تاريخية جديدة تضاف للتاريخ المصري في دعم القضية الفلسطينية.

تحول في مسار العدل الدولية

وأضاف هجرس في بيان له أن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، للرأي الاستشاري حول ممارسات إسرائيل في فلسطين منذ عام 1967، بمثابة تحول جديد في مسار القضية ، وفرصة لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: «مصر لن ولم تتوان لحظة عن دعم القضية الفلسطينية بكل ما لديها من أدوات وعلى مختلف المستويات إقليميا ودوليا، مشاركة مصر في المرافعة يعطي ثقة في ما يقال ما أدلة وبراهين حول اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة تجاه الأشقاء في القطاع».

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، حقنا للدماء، منوها إلى أن مصر لم تترك طريقا إلا وسلكته من أجل الحفاظ على القضية واسترداد الأرض، والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.