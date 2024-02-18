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الحكومة: توفير 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان

كتب:

أسماء زايد
03:37 م | الأحد 18 فبراير 2024
زيت الطعام

زيت الطعام

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفق طلبات وزير التموين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح مدبولي أنّ الاجتماع يأتي في إطار العمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

ولفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالمواني على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولاري لها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.

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