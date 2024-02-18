البيان الختامي للقمة الإفريقية يدين الحرب الوحشية ضد 2.2 مليون فلسطيني في غزة

أدان البيان الختامي للقمة الإفريقية، الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وطالبت القمة الإفريقية، إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت: «نطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة».