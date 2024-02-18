8 إجراءات حكومية لمواجهة مخالفات البناء.. منها إزالة التعديات

اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات لمواجهة مخالفات البناء، وذلك عبر وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة وجهات الولاية بالتنسيق مع المحافظات، ومن الإجراءات التى تم إقرارها وفق تقرير التنمية المحلية ما يلي:

- حصر الأراضي الفضاء، واستمرار جهود المحافظات لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

- الحفاظ على الأراضي المستردة.

- العمل على استخدام الأراضي المستردة في مشروعات النفع العام.

موجة ازالة التعديات

- استمرار موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة والحفاظ عليها وتطبيق القانون على كل مخالف.

- استغلال الأراضي المستردة في إقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة.

- عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة، سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح.

خريطة بأسعار التصالح

- إعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي.

- توجيهات للمحافظات بالإزالة في المهد لمخالفات البناء ومنع تفاقمها واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين وتحرير محاضر.

- التنسيق المستمر مع جهات الولاية للحفاظ على الأرض المستردة.