كشف بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد سكان مصر 2024، مستعرضا قائمة ترتيب المحافظات من حيث عدد السكان.

عدد سكان مصر 2024.. تعرف على ترتيب المحافظات

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» عدد سكان مصر 2024، وترتيب المحافظات من حيث عدد السكان.

ووفقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدرت محافظة القاهرة قائمة أكبر 10 محافظات من حيث عدد السكان بـ10.3 مليون نسمة.

احتلت محافظة الجيزة المرتبة الثانية من حيث عدد السكان الذين بلغ عددهم 9.5 مليون نسمة.

وجاءت في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية بـ7.9 مليون نسمة.

محافظة الدقهلية جاءت في المرتبة الرابعة بإجمالي 7.1 مليون نسمة.

واحتلت محافظة البحيرة المرتبة الخامسة إذ بلغ عدد سكانها 6.9 مليون نسمة.

وجاءت في المرتبة السادسة محافظة المنيا بـ6.4 مليون نسمة.

واحتلت محافظة القليوبية المرتبة السابعة بـ6.2 مليون نسمة.

وجاءت محافظة سوهاج في المرتبة الثامنة بإجمالي 5.8 مليون نسمة.

وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة التاسعة بـ5.6 مليون نسمة.

وفي المرتبة العاشرة جاءت محافظة الغربية بإجمالي 5.5 مليون نسمة.