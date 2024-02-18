«التنمية المحلية» تتلقى تقرير مواجهة القضية السكانية في 5 محافظات

تلقت التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والقليوبية وبني سويف وأسوان والغربية، لمواجهة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها على مستوى الجمهورية.

في محافظة الجيزة، نظمت وحدة السكان بمركز ومدينة البدرشين ندوة تثقيفية وتوعوية بعنوان «الجواز مش جهاز.. غساله واحدة كفاية»، تناولت الخدمات المقدمة من الوحدات الصحية والمبادرات الرئاسية مثل 100مليون صحه وفحص الثدي والتحدث عن الصحة العامة ووسائل تنظيم الأسرة، وأهمية مبادرة الجواز مش جهاز و الحديث عن ضرورة الاكتفاء بالضروريات فقط والقضاء على العادات والتقاليد الاجتماعية القديمة

مواجهة التسرب من التعليم

وفي محافظة القليوبية، نظمت وحدة السكان بطحور بالتنسيق لعمل ندوة توعوية دينية حول ظاهرة التسرب من التعليم، شملت أهمية دور الأم في القضاء على هذه الظاهرة ودورها في تحفيز الأبناء للذهاب إلى المدرسة مساندتهم وتخفيف العبء عن كاهل الاب قدر المستطاع.

وأعدت وحدة سكان مرصفا بمركز ومدينة بنها مسحا ميدانيا لبحث المناطق بالوحدة المحلية، والتي لا يوجد بها خدمات صحية، والعمل على تسيير قوافل طبية من خلال العيادات المتنقلة.

وفي محافظة أسوان نظمت وحدة السكان بمدينة كلابشة بمتابعة انشطة مبادرة اعرف مستقبلك لتعريف الشباب بالخدمات التى تقدمها إدارة مشروعك بالمحافظة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وفي محافظة بني سويف قامت وحدة السكان لمركز ومدينة بني سويف بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بتنظيم ندوة عن تنظيم الأسرة من المنظور الديني.

استراتيجية السكان 2030

وفي محافظة الغربية جرى عقد ملتقي علمي بجامعة طنطا، لتدريب الأطباء وأساتذة الجامعة وشرح أهمية التقتيات الحديثة، والتي تندرج ضمن أهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2030.