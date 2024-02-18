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«المصريين الأحرار»: موقف مصر هدفه ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

كتب:

محمد أباظة
04:33 م | الأحد 18 فبراير 2024
حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار

قال حزب المصريين الأحرار، إن مصر تبذل جهودًا مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيداً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتفند سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.

حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

وأكد المصريين الأحرار، في بيان، أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعى لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان.

وأضاف، أن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا ولكن لا تعني بطبيعة الحال تجريدها من آثارها القانونية والأدبية.

اصطفاف القوى العربية

وشدد الحزب على أن الموقف المصري واضحاً عبر تاريخ القضية الفلسطينية والذي تجاوز 75 عاماً بأنه لا مجال لتصفية القضية نهائياً؛ ولطالما تبذل الدولة المصرية جهودها على كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لضمان حقوق الأشقاء.

وطالب الحزب باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.