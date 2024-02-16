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رئيس حزب المصريين الأحرار يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ بعد غد

كتب:

ولاء نعمه الله
01:06 م | الجمعة 16 فبراير 2024
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

يؤدي عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، اليمين الدستورية عضوا معينا في مجلس الشيوخ، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين وذلك في الجلسة العامة الأحد المقبل.

رئيس حزب المصريين الأحرار يؤدي اليمين الدستورية أمام الشيوخ

ونشرت قبل الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 41 لسنة 2024 بتعيين عصام خليل، عضوًا بمجلس الشيوخ، في المكان الذى خلا باستقالة النائب سامح عاشور.

قانون مجلس الشيوخ

وحدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، صيغة اليمين الذي يؤديه عضو مجلس الشيوخ أمام المجلس قبل مباشرة عمله: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.