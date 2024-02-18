أحمد شديد: مذكرة مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي تتناول مسببات الصراع في فلسطين

قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن المذكرة المصرية التي سيتم عرضها في محكمة العدل الدولية تتحدث عن مسببات الصراع وجوهره، وهي الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وليس ما حدث في 7 أكتوبر، وسيكون لها انبعاثات كبيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف «شديد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المذكرة التي قدمتها مصر، مرتبطة بشكل وثيق بما تحدث عنه أو ما يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن ما يقوله «نتنياهو» في العلن يتمثل في القضاء على حركة حماس والجهاد الإسلامي عسكريا، واستعادة الأسرى وتوفير أمان مستوطنات غلاف قطاع غزة، إضافة إلى إبقاء مناخ مناسب لعمل جيش الاحتلال في القطاع.

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية، أن الفكر الذي يتبناه ويحمله «نتنياهو» هو التهجير الذي يعد لب الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين، وبالتالي يذهب بمحورين، الأول المتعلق بالحرب العسكرية المباشرة بشكل 100% على قطاع غزة، والثاني متعلق بالحصار وبعض العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والمحوران يهدفان لفكرة التهجير وترسيخها واقعا على الأرض.