كيف شاركت أمريكا في قتل سكان غزة؟.. دعمت إسرائيل بـ230 طائرة محملة بالأسلحة

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر الماضي عن طريق تعزيزه ومساندته عسكريًا وإرسال سفن حربية وطائرات وذخائر وقنابل؛ لمواصلة حربه على قطاع غزة، ما يجعل الولايات المتحدة متهما في المشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع.

أمريكا تعزز الاحتلال بأسلحة فتاكة

وعملت إدارة أمريكا بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال قنابل وغيرها من أسلحة فتاكة إلى الاحتلال لمواجهة حزب الله والفصائل الفلسطينية، فمنذ بدء 7 أكتوبر الماضي، وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أمريكية، تحمل مساعدات عسكرية إلى تل أبيب، وكانت الولايات المتحدة فتحت جسرًا جويًا لنقل الأسلحة إلى الاحتلال، مُنذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة، وسلم الجسر الجوي الأمريكي إلى إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمُعدات العسكرية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وتبلغ نسبة المساعدات الأمريكية لإسرائيل 55 في المائة من المساعدات الأمريكية لبقية دول العالم، إذ شملت المعدات العسكرية التي حصل الاحتلال الإسرائيلي عليها مُنذ 7 أكتوبر، «مركبات مدرعة وأسلحة ومعدات حماية شخصية وذخيرة وإمدادات طبية وغيرها»، وساهمت المساعدات العسكرية الأمريكية في تطوير منظومة القبة الحديدية المُضادة لصواريخ الفصائل الفلسطينية.

وأرسلت أمريكا في وقت سابق، قنابل خارقة للتحصينات برأس حربي من طراز «بي إل يو-109» مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر، كما نقلت أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز Mk82، كما وأكثر من 5400 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84 تزن ألفي رطل، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3 آلاف قنبلة JDAM.

الولايات المتحدة تعزم إرسال أسلحة للاحتلال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن الولايات المتحدة أعلنت أمس، أنها سترسل إلى الاحتلال الإسرائيلي قنابل من طراز MK-82، وذخائر KMU-572 المُتكاملة لإطلاق النار المباشر لتوجيه القنابل الإضافية الدقيقة وصمامات FMU-139، والتي تُقدر تكلفتها بعشرات الملايين من الدولارات.

ولا تزال الإدارة الأمريكية تدرس الشحنة المُقترحة، وقد تتغير تفاصيل الاقتراح قبل أن تُبلغ الإدارة قادة الكونجرس الذين يتعين أن يُوافقوا على الشحنة، حسبما نقلت «وول ستريت جورنال»، عن مسؤول أمريكي.

وقالت الصحيفة: «إن صفقة توريد الأسلحة لا تزال قيد المراجعة من قِبل الإدارة الأمريكية، مُؤكدة على ضرورة موافقة الكونجرس الأمريكي على الاتفاقية»، ومُنذ ديسمبر 2023، تجاوزت حكومة بايدن مرتين النظر البرلماني في مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال.

وتعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات حادة بسبب استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة وسط اتهامات مُتزايدة باستخدام أسلحة أمريكية الصُنع في هجمات أدت إلى مقتل وجرح مدنيين.