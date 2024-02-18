«التضامن»: ميزانية الدعم النقدي لتكافل وكرامة زادت إلى 41 مليار جنيه

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع تعاقدات الجمعيات الأهلية الشريكة لمكون التمكين الاقتصادي في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

برامج الحماية الاجتماعية

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المشروع جاء كرد فعل للطوارئ التي تشهدها البلاد مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية الحالية، موضحة أنه يتواءم مع برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ميزانية الدعم النقدي تكافل وكرامة زادت إلى 36 مليارا وستصل إلى 41 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي

المجتمع المدني شريك لوزارة التضامن

وأضافت، أن المجتمع المدني شريك محوري لوزارة التضامن، لافتة إلى أنه سيتم عمل منصة موحدة لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن الوزارة لديها أكثر من محور في التمكين الاقتصادي برنامج فرصة وبرامج مع المؤسسة العامة للتكافل وبنك ناصر الاجتماعي.