«التضامن»: تعميم خدمات علاج الإدمان في جميع المحافظات خلال 3 سنوات 

أعلنت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجهودات الخط الساخن للصندوق «16023» على مدار عام 2023، موضحة أنَّه جرى تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألف و450 مريض «جديد ومتابعة» ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن.

مراكز علاجية جديدة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أنَّه جار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري، ومن المقرر خلال 3 سنوات مقبلة تعميم الخدمات العلاجية في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

تزايد الثقة لدى الإناث

وأكدت نفين القباج، أنَّ الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.38% بينما بلغت نسبة الإناث 3.62% بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.