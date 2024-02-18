شباب التجمع يطلقون نموذج «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة» في القاهرة

نظم شباب حزب التجمع بالقاهرة الكبري، جلسة محاكاة بعنوان «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة» وذلك بالمقر المركزي لحزب التجمع مساء أمس السبت.

وكان قد أطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع نموذج محاكاة المحليات بهدف تثقيف شباب الحزب وتعريفهم بالأدوات الرقابية التي أقرها الدستور ومنها الأسئلة وطلب الإحاطة والاستجواب واقتراح برغبة.

اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع

ونظم الاتحاد حتى الآن 6 نماذج محاكاة بمحافظات «الدقهلية وقنا والفيوم وبورسعيد والجيزة والقاهرة»، وأكد محمد زين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، أن شباب الحزب سينظمون نموذج المحاكاة على مستوى الجمهورية في الأيام القادمة.

بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة

وكان اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، نظم بمحافظتي الدقهلية وقنا نموذجين للمحليات، تحت عنوان «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة».

وأشرف على قيادة النموذجين، شمس طلال عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب التقدمي، وأكرم جلال أمين شباب حزب التجمع بالدقهلية، وأحمد جلال أمين شباب حزب التجمع بقنا، ومريم المغربي عضو اتحاد الشباب التقدمي بمحافظة قنا.