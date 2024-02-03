توافد المشاركات على مؤتمر «اتحاد النساء التقدمي» في حزب التجمع

بدأ توافد أمانات اتحاد النساء التقدمي بالمحافظات، لمقر حزب التجمع بوسط القاهرة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام السابع للاتحاد، والذي يفتتحه رئيس الحزب النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ، ويشرف على كافة أعماله الأمين العام للحزب محمد سعيد.

وبدأت لجنة الإعداد للمؤتمر في استقبال وفود أمانات الاتحاد المنتخبة بالمحافظات المختلفة منذ التاسعة صباح اليوم، واستمر تسجيل أعضاء المؤتمر حتى الحادية عشر صباحا، وهو موعد بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي يرأسها رئيس الحزب، وتتضمن الجلسة كلمة للكاتبة الصحفية أمينة النقاش القائم بعمل أمينة الاتحاد.

أقدم التنظيمات النسائية

ويعد اتحاد النساء التقدمي من أقدم التنظيمات النسائية التي تأسست في ظل التعددية الحزبية عام 1976، ويعتبر هو أحد أجنحة حزب التجمع مع اتحاد الشباب التقدمي، ومن أبرز أمينات اتحاد النساء السابقين الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والكاتبة والناقدة الأدبية فريدة النقاش، والكاتبة الراحلة فتحية العسال.