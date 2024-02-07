حزب التجمع: قرارات الرئيس تأتي لمواجهة الأعباء المعيشية

أشاد المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، بفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الحكومة بإقرار حزمة مالية جديدة، لرفع مستوى الأجور والمعاشات لمواجهة أعباء المعيشة الصعبة، التي أصبحت حديث الشارع المصري، وحديث المواطنين في كل بيت.

الزيادات في الأجور والمعاشات

وأضاف «فرج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه حسنًا ما فعله الرئيس بتوجيهه أن تكون الزيادات في الأجور والمعاشات من أول الشهر المقبل «مارس» بنسبة 10% المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000، فضلا عن 15% لأصحاب المعاشات، وغيرها من الزيادات، بالإضافة لرفع حد الإعفاء الضريبي من إلى 60 ألف جنيه.

تشديد مراقبة الأسواق

وأشار، إلى أن هذه الزيادات لمواجهة الأعباء المعيشية، ونحن نرحب بهذه القرارات على أن ترتبط بإجراءات حاسمة لوقف حالة الفوضى والعشوائية في أسواق السلع.