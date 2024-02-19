ما السبب في فساد الطعام عند تركه خارج الثلاجة؟.. خبير تغذية يجيب

سألت إحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما السبب في فساد الطعام عندما يترك خارج الثلاجة؟، وما لا تعرفه هو أن البكتيريا تتفاعل مع الطعام، بسبب درجة حرارة الغرفة المختلفة عنه التي تؤثر عليه.

ونستعرض في التقرير التالي، الأسباب، فضلًا عن طريقة الحفاظ على الأطعمة من التلف.

ما سبب فساد الطعام عندما يترك خارج الثلاجة؟

أوضح محمد عفيفي، أخصائي علوم الأغذية، والتغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن فساد الطعام عندما يترك خارج الثلاجة، بسبب البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي: «عند ترك الطعام خارج الثلاجة يتعرض إلى الخطر، سواء قبل أو بعد التسوية، وذلك بسبب البكتيريا التي تؤدي إلى تلوثه الموجودة في الجو وتلوث الهواء».

كيف تؤثر درجة الحرارة على الأطعمة وحفظها؟

أضاف «عفيفي»، أنه تؤثر البكتيريا على الطعام، وتسبب تلفه وتعفنه، خاصة في درجة الحرارة الساخنة، أو التي تحمل الرطوبة: «عشان كده وجود الطعام خارج التلاجة، بيؤدي إلى تعرض طعامك للفساد بشكل سريع بسبب زيادة نمو البكتيريا الموجودة في الجو».

طرق الحفاظ على الأطعمة من التلف

بحسب موقع «جود هوس كيبنج»، المتخصص في شئون المنزل، فإن إحدى طرق الحفاظ على الأطعمة من التلف، تتمثل في التالي:

- التعليب من أكثر طرق حفظ الأغذية.

- وضع الأطعمة في علب الحفظ بداخل الثلاجة.

- التخزين في درجات حرارة منخفضة.

الطريقة الصحيحة لحفظ الأطعمة داخل الثلاجة

- تقسيم الأطعمة على أكثر من مكان للتخزين بداخل الثلاجة.

- تغطية الأطعمة للحفاظ عليها من الرطوبة.

- لمنع الروائح بالثلاجة يجب تغليفها ووضعها بأواني.