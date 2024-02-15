4 أطعمة يتجنب تبريدها في الثلاجة.. «تسبب الكثير من الأمراض»

الثلاجة من الأجهزة الضرورية الموجودة داخل المنزل، والتي يتم وضع فيها الأطعمة لحفظها من التلف، إلا أن هناك الكثير من الأنواع، التي لا ينصح بذلك الأمر معها، لأنها بمجرد تبريدها تتحول إلى مواد سامة تؤثر سلبًا على صحة الجسم، لذا وجب البُعد قدر الإمكان عن حفظها داخل الثلاجة.

لجأت الهيئات الصحية إلى تحذير الموطنين، من حفظ بعض الأطعمة داخل الثلاجة، وذلك لكونها مكانا ليس مناسبا لتخزين 4 أنواع من الأطعمة لاحتمال أن تصبح سامة، وذلك بحسب موقع «daily express»، ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

4 أنواع من الأطعمة تتحول إلى سامة عند وضعها في الثلاجة

وجهت الطبيبة جانجدا أحد الأطباء المتخصصين في صحة الأمعاء، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، جميع متابعيها، بضرورة البعد عن 4 أنواع من الأطعمة، وهي الثوم والبصل والزنجبيل والأرز، وأرجعت ذلك إلى عدد من الأسباب والتي يمكن إيضاحها فيما يلي:

الثوم

يعتقد البعض أن تقشير الثوم ووضعه في الثلاجة، يساعد ذلك في جعل عمره الافتراضي أطول، إلا أن «جانجدا» أشارت إلى كون ذلك وسيلة لإسراع عملية التعفن، لذلك وجب عدم وضعه في الثلاجة، والعمل على تقشير الثوم فقط بمجرد طهيه ليكون طازجًا، والاحتفاظ به خارج الثلاجة يعد واحد من أفضل الحلول للحفاظ عليه.

البصل

في بعض الأحيان عند تقطيع البصل، تظل بعض الأجزاء التي لا تحتاج إليها، وبدلًا من رميها يعمل الأشخاص على وضعها في الثلاجة، إلا أن طبيبة صحة الأمعاء، أشارت إلى كون البصل مقاوما لدرجات الحرارة المنخفضة، وبمجرد وضعه في الثلاجة لتبريده، يتحول النشا إلى سكر الأمر الذي يسهل من عملية تعفنه.

الزنجبيل

الزنجبيل بمجرد وضعه في الثلاجة يكون أكثر عرضة للتعفن، لا يقل عن الثوم والبصل، لأنه يصنف من ضمن أنواع الأطعمة التي يفضل عدم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة، وذلك لأن «جانجدا» ترى أنه في حال تبريده ربما يتسبب في الإصابة بفشل الكلى والكبد.

الأرز

يلجأ الكثيرون إلى حفظ الأرز داخل الثلاجة، اعتقادًا أن ذلك يساعد بدوره في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، إلا أنه من ضمن الأطعمة التي تلتقط العفن كثيرًا، ليس يفضل في تلك الحالة عدم حفظ الأرز أكثر من 24 ساعة داخل الثلاجة وفقًا للطبيبة جانجدا، إحدى الأطباء المتخصصين في صحة الأمعاء.

وقد أشار موقع «هيلث لاين» إلى عدم وضع هذه الأطعمة داخل الثلاجة نظرًا لما قد تسببه من مشاكل صحية، وأكدت مروة شعير أخصائية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن» فيما يخص الأرز أنه يفضل تسخين كمية صغيرة فقط من الأرز تناسب الحاجة، وذلك بعد تخزين الأرز البايت في الثلاجة: «ما ينفعش يعدي على الأرز ساعتين خارج الثلاجة، لتجنب ان يتعرض للتلف».