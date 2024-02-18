الفنان طارق صبري: اشتغلت مذيع بالصدفة والفن كان «هواية»

قال الفنان طارق صبري، إنَّه تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وتخصص في العمارة وعمل في مجاله لفترة، ثمَّ دخل مجال الإعلام وعمل مراسلًا، ثمَّ التحق بمعهد الفنون المسرحية، وجميعها كانت محطات سبقت دخوله عالم الفن، موضحاً أنَّ تلك المحطات أثرت فيه واستفاد منها في مشواره الفني وعند وقوفه أمام الكاميرا.

وأضاف «صبري»، في حوراه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين مها الصغير وإيمان عزالدين، على شاشة «قناة cbc»، أنَّ «ميراث الريح» هو أول مسلسل شارك فيه بالتمثيل، وكان بطولة الفنان القدير محمود حميدة، قائلاً: «بدأت التمثيل كهواية، في مسرح المدرسة وبعده في الجامعة مثلت بعدد من الأفلام القصيرة من خلال علاقاتي بزملاء لهم علاقة بالفن».

وتابع الفنان طارق صبري: «التمثيل كان في البداية مجرد حاجة بحبها ليا في وقت فراغي، ولم ألتحق بكلية الهندسة إلا لأصبح مهندس وليس بسبب المجموع، وكنت أحب الرسم وأحب العمل بمجال الهندسة».

واستطرد: «عملي مذيعًا جاء بالمصادفة البحتة، لأن إحدى القنوات تواصلت معي للعمل لديها كمراسل بسبب ظهوري على شاشتها عندما احتاجوا لمن يتحدث عن أحد المشروعات، ومن بعدها قدمت برامج عدة فنية ومسابقات على عدة قنوات، وهذه المرحلة سبقت التحاقي بمعهد فنون مسرحية - أكاديمية الفنون، وكان عمري وقتها 30 سنة».