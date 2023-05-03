وفاة خال الفنان طارق صبري

أعلن الفنان طارق صبري، وفاة خاله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكشف عن تفاصيل موعد الجنازة والعزاء.

وفاة خال طارق صبري

وكتب طارق صبري، عبر حسابه على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب اللواء رفعت شريف، اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته واجعل مثواه الجنة مع الصالحين، نسألكم الدعاء».

دعوات بالرحمة

وتفاعل معه عدد من جمهوره ومتابعيه وأصدقاءه من داخل وخارج الوسط الفني، وقدّموا له تعازيهم، بالدعاء للفقيد بالرحمة والغفران.