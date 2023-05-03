رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وفاة خال الفنان طارق صبري

كتب:

هبة أمين
03:05 م | الأربعاء 03 مايو 2023
طارق صبري

طارق صبري

أعلن الفنان طارق صبري، وفاة خاله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكشف عن تفاصيل موعد الجنازة والعزاء.

وفاة خال طارق صبري

وكتب طارق صبري، عبر حسابه على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب اللواء رفعت شريف، اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته واجعل مثواه الجنة مع الصالحين، نسألكم الدعاء».

دعوات بالرحمة

وتفاعل معه عدد من جمهوره ومتابعيه وأصدقاءه من داخل وخارج الوسط الفني، وقدّموا له تعازيهم، بالدعاء للفقيد بالرحمة والغفران.

اقرأ المزيد:

الفنان طارق صبري لـ«صاحبة السعادة»: «ضغطت على شيري عادل علشان توافق على الجواز»

شيري عادل عن زواجها من طارق صبري: اعتذرت عن مقابلته بسبب مرض القط

الفنان طارق صبري: أزمة صحية لمخرج كانت سبب تقاربي مع شيري عادل

الفنانة شيري عادل وزوجها طارق صبري على السجادة الحمراء في مهرجان أسوان

شيري عادل: طارق صبري طيب جدا.. وحفل زفافنا قريبا

شيري عادل تتعاون مع زوجها طارق صبري في عمل فني
بقلم هبة أمين