الفنان طارق صبري لـ«الوطن»: المادة تحكم شخصيتي في مسلسل حدوتة منسية

قال الفنان طارق صبري، إنه تحمس للمشاركة في بطولة مسلسل حدوتة منسية، بعد قراءة الخمس حلقات الأولى من العمل، لافتًا إلى أنه رغم تشابه الخطوط الرئيسية التي تتعلق بشخصيته في عمل آخر، إلا أنه وجد المبررات مختلفة، وتصاعد الأحداث في إطار جديد لم يقدمه من قبل.

تفاصيل مشاركة طارق صبري في مسلسل حدوتة منسية

وأضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ شخصيته خلال مسلسل حدوتة منسية، تحكمها المادة، ويتضح ذلك من خلال علاقته مع والدته التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، لافتًا إلى أنّ الأحداث تكشف حالة الصراع على المال، ولا تظهر في التصادم معها.

وأضاف أنّ شخصية «يوسف» التي يجسدها خلال العمل، لديها حب تملك شديد، وكأن خيوط اللعبة في يديه، وينعكس ذلك على علاقته بزوجته وصديقه، تحت شعار «الغاية تبرر الوسيلة».

أبطال المسلسل

مسلسل حدوتة منسية، يُعرض حاليًا على شاشة قناة CBC، وهو من بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، طارق صبري، ريم سامي، عبير صبري، محمد علي زرق، أحمد صيام، محمود حجازي، هبة عبدالغني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد محي الدين وتأليف محمود حمدان.