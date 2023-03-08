الفنان طارق صبري لـ«صاحبة السعادة»: «ضغطت على شيري عادل علشان توافق على الجواز»

حل الفنان طارق صبري، ضيفا برفقة زوجته الفنانة شيري عادل، أمس مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية DMC، في أول ظهور إعلامي لهما بعد زواجهما.

تصريحات طارق صبري ببرنامج «صاحبة السعادة»

ويرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تصريحات الفنان طارق صبري، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية DMC، وهي كالتالي:

- قال طارق صبري: «ضغطت على شيري عادل عشان توافق على الجواز، وقالت لي أنا عايزة أعمل فرحي في الصيف، قولت لها نتجوز وبعد كدة نعمل الفرح».

- «بقينا فجأة أنا وشيري في حياة بعض، وتعودت على وجودها في كل مكان حتى مكان عملي».

- «في البداية محدش عرف عن علاقتي بشيري عادل غير القريبين، والأسرتين، والأحسن إن العلاقات تتبني في هدوء».

- «كل حاجة في البيت عليا، ومفيش حاجة على ذوقي، بروح أدفع بس».

- «قربي من شيري عادل زاد بعد أزمة صحية طارئة مرت بصديق مشترك كان يعمل مخرجا لأحد الأعمال التي سيتشاركان فيها والتقينا هناك عند هذا المخرج وبدأ التقارب من وقتها».

- «أشعر أن لدي 10 ملايين حماة وأنه كان يجب أن أذهب لطلب يدها من جمهورهم المشترك».