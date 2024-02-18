مصطفى درويش حاضر رغم وفاته في الجزء الجديد من «كامل العدد»

تسعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديم أعمال درامية متنوعة، لترضي جميع الأذواق، ويصبح متاحا للجمهور اختيار اللون المفضل لهم على مائدة الفطار يومياً، وتبذل «المتحدة» قصاري جهدها من أجل ضم تقديم أكبر عدد من المسلسلات وأحدثها مسلسل «كامل العدد+1» من بطولة الفنانة دينا الشربيني، وشريف سلامة، والمكون من 15 حلقة، وسوف يعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل «كامل العدد+1»

يواصل المخرج خالد الحلفاوي تصوير مشاهد مسلسل «كامل العدد+1»، على قدم وساق، وتستمر أحداث الجزء الثاني في إطار اجتماعي «لايت» في عرض المشكلات التي تواجه «ليلي تيمور» بطولة الفنانة دينا الشربيني، وأحمد مختار الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، بعد أن قررا الزواج في الجزء الأول، وجمع أولادهما معاً في منزل واحد، وتبدأ سلسلة كبيرة من المشكلات بين العائلتين، بعد أن تخطيا سويًا العقبات التي واجهتهما في بداية العلاقة، وتتوالى الأحداث لتلمس قضايا الأسرة المصرية، ويبرز المسلسل قضايا المراهقين ومشكلات أخرى تخص الزوجين بعد إنجاب طفل جديد.

مصطفي درويش في الجزء الجديد من مسلسل كامل العدد

وظهر خلال البرومو المولود الجديد في مسلسل كامل العدد 2، واختار فريق العمل أن يكون اسمه «عمر» على اسم شخصية الفنان مصطفى درويش، حيث رفض صناع العمل استبدال الفنان مصطفى درويش بفنان آخر، حيث كان يجسد في الجزء الأول من المسلسل دور طليق دينا الشربيني، لذلك قررت مؤلفة العمل رنا أبو الريش، إنهاء دوره درامياً، دون الاستعانة بفنان آخر، حيث رحل عن عالمنا في شهر مايو العام الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا، إثر تعرضه لـ سكتة قلبية مفاجئة.