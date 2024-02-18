«أبو شقة»: مذكرة مصر لمحكمة العدل وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس السيسي والمصريين على قلب رجل واحد، في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

محكمة العدل الدولية

أضاف أبو شقة في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية من صميم اخصاصها، النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل المدنيين، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليا، وتشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأبدى أبوشقة استعداده للمشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها أمام العدل الدولية، لكشف الجرائم الإسرائيلية وتفنيدها، مؤكدا أن جرائم إسرائيل من إبشع الجرائم في التاريخ، وفاقت جرائم النازية والمغول.

الجرائم الإسرائيلية

ولفت «وكيل الشيوخ»، أن المرافعة لا بد أن تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسؤولين الإسرائيلين المشاركين في قتل المدنين والأطفال، ولا سيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقا للقانون الدولي، لا تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال مهما طال أمده لا يترتب عليه أي حقوق، ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.

وتابع أبوشقة، أن الهدف من المذكرة أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية، تكشف الجرائم الإسرائيلية وتحاكم المسؤولين، ومهما تتذرع إسرائيل بأي من الحجج، فإن قواعد الحرب أصلا تجرم قتل المدنيين والأطفال والنساء.

وشدد على أن الـ105 ملايين مواطن مصري خلف الرئيس السيسي، والدولة المصرية، في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير.