أستاذ علوم سياسية: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» يبنى عليها خطوات تغير الواقع

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية، مشددًا على أن هذا ما جاء على لسان ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات مهم جدًا؛ لأنه طالب الاحتلال بالتعويض والانسحاب من فلسطين ليس فقط في محاكمة الاحتلال.

حراك مصر بشأن غزة

وشدد «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن هذه المرافعة ستكون شفهية أمام المحكمة وبها أدلة على ضرورة وضع حق لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه ليس هناك أي طرف من الأطراف في الداخل الإسرائيلي يؤمن بالحل السلمي أو حل الدولتين، منوهًا بأنه حراك مصر مهم جدًا ولها ثقل كبير ويبنى على هذه الخطوات تغير الواقع.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا يوجد لها أدوات لتنفيذ قراراتها، وهذا الأمر يبنى عليه من أجل الضغط على إسرائيل، مؤكدًا أن الأمور بشأن الحرب على غزة دخلت نقطة صعبة جدًا، وأن مصر منذ اليوم الأول تتحدث عن الاحتلال ويتحمل ذلك لوجود حكومة يمنية متطرفة تحرض على الشعب الفلسطيني.

الموقف المصري يقدر بشكل كبير من الشعب الفلسطيني

وأضاف أن الهجوم على مصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه كان بسبب موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الموقف المصري يقدر بشكل كبير من قبل الشعب الفلسطيني ومارست أيضًا الدبلوماسية الخشنة عندما أقفلت الأبواب أمام الشعب الفلسطيني في إدخال المساعدات اتخذت مصر موقفها بعدم السماح بدخول الأجانب إلا بإدخال المساعدات.