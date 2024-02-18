تحرك برلماني لمنع قطع الكهرباء بالمناطق السياحية والأثرية

طالب الوفد البرلماني من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة والكهرباء ومحافظ أسوان، بعدم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والأثرية في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

انقطاع الكهرباء عن المناطق الأثرية

وأضاف الوفد البرلماني عن لجنة الإعلام، وهم النائبة منال هلال والنائب عصمت زايد والنائبة ضحا عاصى والنائبة منى عمر، أن انقطاع الكهرباء عن المناطق الأثرية يصدر صورة سلبية لمصر أمام السياح الأجانب، خاصة وأن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي.

وأوضح وفد لجنة الإعلام، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ذكر في تصريحات سابقة، معلنا رفضة لقطع التيار الكهربائي على المناطق السياحية، قائلا: «هناك سياحة خارجية ستأتي إلى مصر وهناك سياح يدفعون بالعملة الصعبة وهذا مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية وإذا قطعنا التيار الكهربائي عن المناطق الساحلية فإن السائح لن يأتي».

تعميم مجلس الوزراء للمنشور

وطالب وفد النواب، محافظ أسوان بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، موضحين أن الأمر لا يعني محافظة بعينها، ولكن لا بد من تعميم مجلس الوزراء للمنشور الخاص بالجهات والأجهزة الممنوع عنها انقطاع الكهرباء.

يذكر أن وفد مجلس النواب فوجىء بانقطاع التيار الكهربائي عن معابد فيله والمعابد الأخرى ووضعها ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، ما يتسبب في انزعاج السياح الأجانب إذ أن المواقع الأثرية بها أماكن داخلية مظلمة.