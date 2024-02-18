عضو بـ«النواب» يثمّن تحرك مصر أمام «العدل الدولية» لفضح ممارسات إسرائيل

أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، أهمية التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

الدول الداعمة للقضية الفلسطينينة

وقال أباظة، إنّ مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

مذكرة أمام محكمة العدل الدولية

وأوضح أنّ تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصري، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح.

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنّ الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولا تلتفت إسرائيل لأي دعوات من شأنها تحقيق السلام في المنطقة.

ولفت النائب إلى أنّ هذا التحرك يساهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أنّ مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.