«أسوان الأزهرية» تحصد المركز الثاني على الجمهورية في بطولة الكرة الطائرة

حصدت منطقة أسوان الأزهرية للمرحلة الإعدادية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة الكرة الطائرة التي أقيمت في مدينة الإسكندرية تحت إشراف مدربي الفريق الكابتن حسام يعقوب ومحمد يحيى مدني.

وقدم الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، التهاني لمنتخب المنطقة على هذا الإنجاز المشرف، مع تمنياته بتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

مسؤولو منطقة أسوان الأزهرية يوجهون الشكر لإدارة رعاية الطلاب

وعبّر مسؤولو منطقة أسوان الأزهرية عن شكرهم وتقديرهم لإدارة رعاية الطلاب بقيادة محمد منير، على الجهود المتميزة في التجهيز والاستعداد للأحداث الرياضية والمسابقات التي تشارك فيها المنطقة بهدف تحقيق المراكز الأولى.

إعلان نتائج أوائل الطلبة

من جهة أخرى، أعلنت إدارة رعاية الطلاب في منطقة أسوان الأزهرية نتائج المرحلة الأولية لمسابقة «أوائل الطلاب» في المرحلة الثانوية، وذلك في قسميها الأدبي والعلمي للبنين والبنات وسيتم تصعيد المعهد الفائز بالمركز الأول على مستوى الإدارات للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المنطقة في العشرين من فبراير الحالي.

وقد أسفرت النتائج عن التالي: في قسم العلمي للبنين، فاز معهد بنين كوم أمبو النموذجي ومعهد بنين المويسات، أما في قسم الأدبي للبنين، فاز معهد بنين الإمام "متولي الشعراوي" ومعهد بنين كوم أمبو.

أما في قسم العلمي للبنات، فاز معهد فتيات الشيخ أحمد عبد الباسط ومعهد فتيات نصر النوبة ومعهد فتيات دراو ومعهد فتيات أسوان النموذجي.

وفي قسم الأدبي للبنات، فاز معهد فتيات الجزيرة ومعهد فتيات المويسات ومعهد فتيات المحاميد ومعهد فتيات أسوان النموذجي.