3 أسباب للإصابة بفطريات القدم.. اعرف العلاج وطرق الوقاية

فطريات القدم من الأمراض الجلدية الشائعة التي تصيب كثيراً من الناس، فتسبب آلاماً بين أصابع القدمين وتجعلها تبدو كأنها مجروحة، فضلاً عن الروائح المزعجة، نظراً لكونها من الفطريات المزمنة واسعة الانتشار والعدوى، ويبحث المصابون بها عن طريقة للتخلص منها.. فما هي أسباب الإصابة بفطريات القدم وكيفية علاجها والوقاية منها؟

أسباب الإصابة بفطريات القدم

حددت الدكتورة هند سعد زغلول، استشاري الأمراض الجلدية، لـ«الوطن»، أسباب الإصابة بفطريات القدم في النقاط التالية:

1. تبادل الأحذية والجوارب مع شخص مصاب بفطريات القدم.

2. قد تنتقل فطريات القدم من السير حافياً فوق سطح معين من الأرض عقب مرور شخص مصاب بها.

3. تكثر الإصابة بفطريات القدم في حال ارتداء الأحذية لفترات طويلة تتعرق الأقدام خلالها، وكذلك عند ترك القدم مبتلة عقب الوضوء لأداء الصلوات الخمس، نظراً لكونها فطريات مائية، أي تعيش وتنشط مع الماء.

مضاعفات فطريات القدم

إذا تركت فطريات القدم لفترة طويلة بدون علاج، فمن الممكن أن تسبب بعض المضاعفات المختلفة، مثل ظهور احمرار وطفح جلدي يثير حكة شديدة وتورم بين أصابع القدمين، مما يسبب ظهور التقرحات الجلدية والشعور الدائم بالألم في المنطقة المصابة، لذلك يجدر بالشخص المصاب بفطريات القدم أن يبادر بعلاجها فور ظهورها.

علاج فطريات القدم

وأضافت الدكتورة هند سعد زغلول لـ«الوطن»، أن علاج فطريات القدم يحتاج إلى 6 أشهر، منها ما هو موضعي يتم عن طريق دهن المنطقة المصابة بالكريمات والقطرات المثبت فاعليتها في مقاومة الفطريات، ومنها ما يتم تناوله عن طريق الفم لمعالجة الجذور الحيوية المسببة للفطريات بشكل داخلي.

ومن الأمور الهامة في عملية العلاج أن يستمر المصاب بفطريات القدم في استخدام العلاج الموصوف من الطبيب أو الصيدلي حتى بعد أن تتحسن المنطقة المصابة، فيحسب أنه لم يعد محتاجاً إلى العلاج، الأمر الذي يتسبب في عودة ظهور الفطريات بعد فترة من عودة الجلد المصاب إلى حالته الطبيعية.

طرق الوقاية من فطريات القدم

تجنب مسبباتها عن طريق الحفاظ على نظافة وجفاف القدم، خاصةً منطقة ما بين الأصابع، مع الحرص على ارتداء الأحذية المفتوحة التي تسمح للقدم بالتنفس.

مع الحرص على عدم مشاركة الأحذية والجوارب مع الآخرين وتجنب السير حافياً فوق الأرضيات التي يسير عليها مصابون بالفطريات، وفي حال الإصابة بها عدة مرات ينصح باستعمال كريم مضاد لفطريات القدم مرة أو مرتين ‫أسبوعياً بشكل وقائي.